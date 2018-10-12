12.10.2018 11:28

Под Харьковом обокрали аэропорт

Житель Харьковщины украл с территории бывшего аэродрома опасные агрохимикаты.



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Уличили в краже 30-летнего мужчину сотрудники Первомайского отдела полиции.



На днях в полицию поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что вблизи села Красный Первомайского района на территории бывшего аэродрома исчезли 35 литров инсектицидов и 35 литров фунгицидов.



По адресу полицейские установили, что охранник передал 30-летнему рабочему канистры с агрохимическими препаратами, чтобы тот за ними присмотрел. Утром оказалось, что пломбы на канистрах повреждены и не хватает 70 литров препаратов.



Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 30-летний рабочий, житель Красноградского района. Он не стал отрицать своей вины и признался в совершении кражи. Работники полиции изъяли у мужчины 4000 гривен, которые он выручил за продажу украденного.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.



