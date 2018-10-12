Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом обокрали аэропорт
12.10.2018  11:28   

Под Харьковом обокрали аэропорт

Житель Харьковщины украл с территории бывшего аэродрома опасные агрохимикаты.


// facebook

Уличили в краже 30-летнего мужчину сотрудники Первомайского отдела полиции.

На днях в полицию поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что вблизи села Красный Первомайского района на территории бывшего аэродрома исчезли 35 литров инсектицидов и 35 литров фунгицидов.

По адресу полицейские установили, что охранник передал 30-летнему рабочему канистры с агрохимическими препаратами, чтобы тот за ними присмотрел. Утром оказалось, что пломбы на канистрах повреждены и не хватает 70 литров препаратов.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 30-летний рабочий, житель Красноградского района. Он не стал отрицать своей вины и признался в совершении кражи. Работники полиции изъяли у мужчины 4000 гривен, которые он выручил за продажу украденного.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  кража, химикаты, харьков, аэропорт, полиция, протокол
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 Криминал и происшествия 19-летний харьковчанин с малолетними племянниками воровал дорогие продукты из супермаркетов 02.10 Криминал и происшествия Патрульный в отпуске задержал кабельного вора 02.10 Криминал и происшествия На Харьковщине ежедневно регистрируется до 3 попыток кражи телефонного и интернет кабеля
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием в Холодногорском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 