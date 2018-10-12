12.10.2018 12:20

Полиция расследует поджог пяти машин, припаркованных у жилой многоэтажки в центре Харькова

В результате происшествия были повреждены пять автомобилей, а также фасад дома по улице Рымарской, две входные двери, пластиковое окно первого этажа и балкон жилой квартиры. Пострадавших нет.



// Нацполиция

Напомним, сегодня около половины четвертого утра спасатели ликвидировали возгорание пяти автомобилей возле 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25.



Информация о возгорании авто Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet и Volkswagen поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 12 октября около 3.50.



Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, осмотрела поврежденные транспортные средства, место происшествия и опросила свидетелей.



Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.