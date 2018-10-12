12.10.2018 12:48

Банда полицейских-разбойников пополнилась еще двумя оборотнями в погонах

Прокуратура выявила новых персонажей, причастных к группе вымогателей-полицейских в метро.



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Как сообщает Прокуратура, следователи объявили подозрения в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), еще двум работникам сектора патрульной полиции ЧП ОП в метрополитене ГУНП в области.

Оба подозреваемых - старшие сержанты 30 и 35 лет. Их причастность к совершению преступления была установлена ​​при изучении видеоматериалов в ходе досудебного расследования.



По данным следствия, эти полицейские фигурируют по меньшей мере в одном эпизоде ​​с применением насилия к задержанному.



Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.



Напомним, ранее в рамках спецоперации, проведенной прокуратурой области совместно с Управлением внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины, четверо работников сектора патрульной полиции ЧП ОП метрополитена ГУНП были задержаны по подозрению в получении неправомерной выгоды и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Следствие установило отдельные случаи превышения полномочий подозреваемыми. В частности, применение насилия к задержанным граждан. Кроме того, задокументировано, по крайней мере два эпизода получения неправомерной выгоды правоохранителями.

По требованию прокуратуры трое из них сегодня находятся под стражей. Еще одному подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Это решение пока оспаривается прокуратурой.