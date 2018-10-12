12.10.2018 12:12

Пять миллионов в «конвертах» за сладкое и 870 тыс. неучтённого «нала» (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции Харькова под процессуальным руководством прокуратуры области вывели на чистую воду предприятие, которое в течение двух лет платило своим рабочими зарплату «в конвертах».



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Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк.

Одно из харьковских предприятий, которое массово производит кондитерские изделия (какао, шоколад и конфеты в ассортименте), в течение 2016-2018 годов использовало труд рабочих, выплачивая им денежное вознаграждение в виде заработной платы в «конвертах». Кроме того, указанные работники были лишены надлежащих условий труда и социальной защиты.

Таким образом, должностные лица предприятия уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц. В результате таких действий в бюджет не поступило 5 млн. грн.

Работники следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в Харьковской области в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 212 УК Уголовного кодекса Украины, провели обыски на территории предприятия.

По результатам санкционированного обыска, проведенного в офисном помещении предприятия, изъяты доказательства преступной деятельности, в частности документацию, черновые записи и более 870 тыс. грн. наличными, на которые в дальнейшем судом наложен арест.