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12.10.2018  13:43   

На Большой Панасовской Citroen затормозил в столб

Авария произошла около пяти часов вечера 11 октября в районе дома 175 по улице Большой Панасовской.


// Facebook

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Citroen нe справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия уточнят сотрудники отдела розыска и дознания Патрульной полиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
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