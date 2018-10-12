На Большой Панасовской Citroen затормозил в столб

Авария произошла около пяти часов вечера 11 октября в районе дома 175 по улице Большой Панасовской.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Citroen нe справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия уточнят сотрудники отдела розыска и дознания Патрульной полиции.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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