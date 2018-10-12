12.10.2018 13:43

На Большой Панасовской Citroen затормозил в столб

Авария произошла около пяти часов вечера 11 октября в районе дома 175 по улице Большой Панасовской.



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Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Citroen нe справился с управлением и совершил наезд на столб.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.



Обстоятельства происшествия уточнят сотрудники отдела розыска и дознания Патрульной полиции.