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12.10.2018  14:03   

Забор – дерево – смерть: под Харьковом погиб водитель иномарки

Авария произошла в пгт Васищево в Харьковском районе 12 октября около 5.00.


// Нацполиция

36-летний водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением, допустил съезд с дороги, врезался в забор частного домовладения, а затем в дерево, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

От полученных повреждений водитель скончался. Других пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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