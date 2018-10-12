12.10.2018 14:03

Забор – дерево – смерть: под Харьковом погиб водитель иномарки

Авария произошла в пгт Васищево в Харьковском районе 12 октября около 5.00.



// Нацполиция

36-летний водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением, допустил съезд с дороги, врезался в забор частного домовладения, а затем в дерево, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

От полученных повреждений водитель скончался. Других пострадавших нет.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



