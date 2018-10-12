Забор – дерево – смерть: под Харьковом погиб водитель иномарки

Авария произошла в пгт Васищево в Харьковском районе 12 октября около 5.00.
36-летний водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением, допустил съезд с дороги, врезался в забор частного домовладения, а затем в дерево, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
От полученных повреждений водитель скончался. Других пострадавших нет.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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