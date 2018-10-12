Как железная дорога с ворами, вандалами и зайцами борется

Харьковчанам удалось предотвратить кражи на 109 тысяч гривен, а по Укрзализнице вандалы испортили стеклопакетов на 660 тысяч гривен.
Как сообщает «Укрзализниця», в течение 9 месяцев 2018 подразделениями службы военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» ОАО «Укрзализниця» пресечена 37 краж материальных ценностей железной дороги на сумму 109 тыс. грн.
По подозрению в совершении краж задержаны и переданы в правоохранительные органы 49 граждан.
Кроме того, за этот период во время проведения оперативно-профилактических мероприятий за нарушение Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины, в частности, хождение путями в неопределенных местах и незаконный проезд в грузовом поезде, работники службы военизированной охраны задержали 555 человек. 502 правонарушителей привлечены к административной ответственности.
Чтобы предупредить хищение железнодорожного имущества и грузов, работники военизированной охраны регионального филиала оперативно реагируют на случаи несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта, определяют и патрулируют наиболее криминогенные участки, станции и перегоны, сопровождающие грузы и тому подобное.
Отметим, что вандалы наносят огромный ущерб, портя внешний оборудования скоростных поездов корейского и отечественного производства (салонные и дверные окна вагонов). Всего за 9 месяцев 2018 они разбили 110 стеклопакетов и нанесли ущерб более чем на 660 тыс. грн.
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