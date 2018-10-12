12.10.2018 16:48

На станции метро «Университет» найден подозрительный предмет: поезда проходят без остановки

Пассажиров эвакуируют.



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«На станции метро «Университет» обнаружен неизвестный предмет. В связи с этим будет проводиться эвакуация пассажиров, поезда метрополитена на станции не останавливаются», – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

Входы и выходы на станцию закрыты для пассажиров.



Движение поездов по Салтовской линии метро не останавливается.

Ситуация находится под контролем, прокомментировали в Нацполиции.