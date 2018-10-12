На станции метро «Университет» найден подозрительный предмет: поезда проходят без остановки

Пассажиров эвакуируют.
«На станции метро «Университет» обнаружен неизвестный предмет. В связи с этим будет проводиться эвакуация пассажиров, поезда метрополитена на станции не останавливаются», – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.
Входы и выходы на станцию закрыты для пассажиров.
Движение поездов по Салтовской линии метро не останавливается.
Ситуация находится под контролем, прокомментировали в Нацполиции.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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