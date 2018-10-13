В Харькове женщина вонзила нож гостю в грудь

Полиция задержала женщину, которая нанесла знакомому ножевое ранение в грудную клетку
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, происшествие произошло в общем коридоре коммунального дома по улице Мира. "47-летняя жительница дома во время конфликта ударила своего 24-летнего гостя кухонным ножом. Когда приехали врачи, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в больнице", - отметили в полиции.
Ранение было нанесено в грудную клетку.
С места происшествия изъяли вещественные доказательства.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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