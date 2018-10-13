13.10.2018 09:09

В Харькове женщина вонзила нож гостю в грудь

Полиция задержала женщину, которая нанесла знакомому ножевое ранение в грудную клетку



ГУ НП Украины в Харьковской области

Фото: орудия преступления

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, происшествие произошло в общем коридоре коммунального дома по улице Мира. "47-летняя жительница дома во время конфликта ударила своего 24-летнего гостя кухонным ножом. Когда приехали врачи, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в больнице", - отметили в полиции.

Ранение было нанесено в грудную клетку.

С места происшествия изъяли вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.