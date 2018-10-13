Главная Новости Криминал и происшествия Пару сотен снарядов составил урожай на огороде под Чугуевым (ФОТО)
13.10.2018  11:41   

Пару сотен снарядов составил урожай на огороде под Чугуевым (ФОТО)

Пиротехники обнаружили и обезвредили 229 устаревших артиллерийских снарядов времен минувшей войны


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12 октября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Харьковской области проводила пиротехнические работы по разминированию местности на территории частной усадьбы на ул. Мира, 8 с. Волохов Яр Чугуевского района. Еще накануне, местные жители, во время проведения земельных работ, наткнулись на ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Когда к месту вызова прибыли пиротехники и с помощью миноискателя провели поисковые работы, то в земле было обнаружен целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего пиротехники было обнаружено 229 боеприпасов, среди которых: 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов. Все они были обезврежены на специальной подрывной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.

В этот же день пиротехнический подразделение Главного управления ДСНС проводил розминувальни работы в Лозивськогому районе. В селах Победа, Новоселовка и хуторе Герсевановка обнаружено и обезврежено 4 артснаряда разного калибра и 2 гранаты Ф-1.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряды, гранаты, харьков, чугуев
 
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