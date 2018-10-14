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14.10.2018  16:48   

Под Харьковом охотник вместо лисы подстрелил товарища

Во время санитарного отстрела лис в Боровском районе пострадал охотник.


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Фото: Охота на лис

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. В субботу 13 октября 45-летнего мужчину  доставили в Боровскую районную больницу с огнестрельным ранением. Его напарник признался, что ранил его по неосторожности. Во время зарядки охотничьего ружья 61-летний мужчина случайно выстрелил в сторону своего товарища, который стоял через 20 метров от него.

Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое. Открыто уголовное производство по статье 128 УК Украины ("неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение"). Охотнику грозит наказание в виде общественных, исправительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

 

Источник:   Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
 Тэги:  охота, харьков, боровая, оиса, отстрел, охотник
 
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