Под Харьковом горело студенческое общежитие: из дымовой ловушки спасатели вызволили 11 человек

В поселке Докучаевское Харьковского района горело девятиэтажное общежитие Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева. По данным пресс-службы областного ГУ ГСЧС, сообщение об инциденте поступило 14 октября в 14:41.
Как сообщают спасатели, в общежитии загорелась комната на третьем этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров
"Из-за сильного задымления жители комнат верхних этажей не могли самостоятельно покинуть свои комнаты", – уточняют в ГСЧС.
Пожарные оперативно спасли 11 человек и эвакуировали еще 60 жильцов общежития. К счастью, погибших и пострадавших не было.
Через час сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать огонь. Причину возникновения пожара устанавливают специалисты.
Велик риск ошибки, звезды советуют принятие важных решений лучше отложить на потом. И будьте осторожны с деньгами.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
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