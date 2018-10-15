Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом горело студенческое общежитие: из дымовой ловушки спасатели вызволили 11 человек
15.10.2018  11:24   

Под Харьковом горело студенческое общежитие: из дымовой ловушки спасатели вызволили 11 человек

В поселке Докучаевское Харьковского района горело девятиэтажное общежитие Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева. По данным пресс-службы областного ГУ ГСЧС, сообщение об инциденте поступило 14 октября в 14:41.


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Как сообщают спасатели, в общежитии загорелась комната на третьем этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров

"Из-за сильного задымления жители комнат верхних этажей не могли самостоятельно покинуть свои комнаты", – уточняют в ГСЧС.

Пожарные оперативно спасли 11 человек и эвакуировали еще 60 жильцов общежития. К счастью, погибших и пострадавших не было.

Через час сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать огонь. Причину возникновения пожара устанавливают специалисты.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, общежитие, харьков, докучаева
 
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