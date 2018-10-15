15.10.2018 14:52

ДТП на ХТЗ: водителям американцев правила не писаны (ФОТО)

Виновник аварии перепутал цвета светофора.



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Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции, сеголня, 15 октября 2018 г., утром, около 8:00 на перекрестке пр. Александровский и пр. Архитектора Алешина произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля "Ford" на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Toyota".

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Ford" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Материал будет передан в суд.