15.10.2018 16:31
Опасная находка на остановке (ФОТО)
Граната была обнаружена на Московском проспекте.
//hk.npu.gov.ua
Как сообшает ГУ Нацполици, вчера в 15-53 в службу "102" позвонил работник метрополитена и сообщил, что на трамвайной остановке по Московскому проспекту у завода он увидел предмет, похожий на гранату.
На место происшествия немедленно выехали руководство Индустриального отдела полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Эксперты изъяли ручную гранату РГД-5. Эвакуация людей не проводилась. Работники полиции обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию от найденного боеприпаса. Его расстояние до жилых домов составило около 1500 метров.
Граната изъята, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.