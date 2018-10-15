15.10.2018 16:31

Опасная находка на остановке (ФОТО)

Граната была обнаружена на Московском проспекте.



//hk.npu.gov.ua

Как сообшает ГУ Нацполици, вчера в 15-53 в службу "102" позвонил работник метрополитена и сообщил, что на трамвайной остановке по Московскому проспекту у завода он увидел предмет, похожий на гранату.

На место происшествия немедленно выехали руководство Индустриального отдела полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Эксперты изъяли ручную гранату РГД-5. Эвакуация людей не проводилась. Работники полиции обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию ​​от найденного боеприпаса. Его расстояние до жилых домов составило около 1500 метров.

Граната изъята, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.