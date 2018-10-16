16.10.2018 09:40

До 30 раз на разминирование и до 300 раз на пожары выесжали Харькские спасатели

На прошлой неделе, с 08 по 15 октября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.



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В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 267 раз выезжали по сигналу тревога. Из них 129 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 27 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 31 выезд, дежурные - 7 выездов, 73 - другие выезды.



В результате пожаров погибло 2 человека и еще 2 получили травмы. Благодаря профессиональным и оперативным дом пожарных, из опасных зон на пожарах было спасено 11 человек, еще 60 были эвакуированы.



На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий выявлено 3 погибших, 2 спасены.



Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 31 выезд на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 431 боеприпас, среди которых: 171 артснаряд, 141 минометная мина, 57 гранат и 62 других единиц взрывоопасных предметов.