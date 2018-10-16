Главная Новости Криминал и происшествия До 30 раз на разминирование и до 300 раз на пожары выесжали Харькские спасатели
16.10.2018  09:40   

До 30 раз на разминирование и до 300 раз на пожары выесжали Харькские спасатели

На прошлой неделе, с 08 по 15 октября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.


// facebook

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 267 раз выезжали по сигналу тревога. Из них 129 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 27 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 31 выезд, дежурные - 7 выездов, 73 - другие выезды.

В результате пожаров погибло 2 человека и еще 2 получили травмы. Благодаря профессиональным и оперативным дом пожарных, из опасных зон на пожарах было спасено 11 человек, еще 60 были эвакуированы.

На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий выявлено 3 погибших, 2 спасены.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 31 выезд на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 431 боеприпас, среди которых: 171 артснаряд, 141 минометная мина, 57 гранат и 62 других единиц взрывоопасных предметов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, разминирование, спасено, эвакуировано
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.10 Криминал и происшествия На харьковщине продолжают гореть заброшенные здания (ФОТО) 15.10 Криминал и происшествия Под Харьковом горело студенческое общежитие: из дымовой ловушки спасатели вызволили 11 человек 12.10 Криминал и происшествия В дачном доме погиб 67-летний мужчина (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием в Холодногорском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 