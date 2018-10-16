На ХТЗ легковушка протаранила фуру

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Гороскоп по знакам Зодиака на 16 октября Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 октября Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.