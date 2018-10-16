На ХТЗ легковушка протаранила фуру

Медики госпитализировали пассажирку авто.
Авария произошла около половины десятого утра 16 октября на перекрестке ул. Северина Потоцкого и ул. Библика.
Участниками ДТП стали автомобили Daf и DACIA Logan, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, в столкновении пострадала пассажира DACIA Logan. Бригада скорой госпитализировала женщину в больницу.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
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