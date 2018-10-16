16.10.2018 11:37

В Харькове горел цех

Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.



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Пожар произошел около семи часов утра. Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, возгорание возникло в помещении, где проводятся гальванические работы компании «Иприс-Профиль», на улице ул. Плиточной, 12/1.

Общая площадь пожара составила 60 м2.

В результате пожара возникла утечка кислоты.

В течение 10 минут пожар удалось локализовать, на его полное тушение понадобился час.

В результате происшестия никто не пострадал. Причины пожара выясняются.