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16.10.2018  11:42   

Водитель сбил насмерть пешехода и сбежал с места ДТП

Наезд произошел 15 октября в 21:04 в городе Дергачи.


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На улице Сумской Шлях неустановленный водитель автомобиля «NISSAN» совершил наезд на 45-летнего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Водитель транспортного средства с места аварии скрылся.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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