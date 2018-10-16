Водитель сбил насмерть пешехода и сбежал с места ДТП

Наезд произошел 15 октября в 21:04 в городе Дергачи.
На улице Сумской Шлях неустановленный водитель автомобиля «NISSAN» совершил наезд на 45-летнего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Водитель транспортного средства с места аварии скрылся.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: