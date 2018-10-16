16.10.2018 12:06

На блок-посту под Харьковом у водителя изъяли оружие (ФОТО)

Во время осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили «модернизированный» газовый пистолет «RG 88» калибром 9 мм.



// Нацполиция

Правоохранители остановили автомобиль «KIA Sportage» под управлением 47-летнего жителя города Бахмут и в салоне нашли незарегистрированное оружие.



В ходе предварительного осмотра работники полиции обнаружили, что из пистолета кустарным способом удалена стационарная перегородка в канале ствола, а также магазин оснащен резиновыми пулями.



Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертное исследование.



Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.



