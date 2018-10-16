На блок-посту под Харьковом у водителя изъяли оружие (ФОТО)

Во время осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили «модернизированный» газовый пистолет «RG 88» калибром 9 мм.
Правоохранители остановили автомобиль «KIA Sportage» под управлением 47-летнего жителя города Бахмут и в салоне нашли незарегистрированное оружие.
В ходе предварительного осмотра работники полиции обнаружили, что из пистолета кустарным способом удалена стационарная перегородка в канале ствола, а также магазин оснащен резиновыми пулями.
Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертное исследование.
Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
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