Главная Новости Криминал и происшествия На блок-посту под Харьковом у водителя изъяли оружие (ФОТО)
16.10.2018  12:06   

На блок-посту под Харьковом у водителя изъяли оружие (ФОТО)

Во время осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили «модернизированный» газовый пистолет «RG 88» калибром 9 мм.


// Нацполиция

Правоохранители остановили автомобиль «KIA Sportage» под управлением 47-летнего жителя города Бахмут и в салоне нашли незарегистрированное оружие.

В ходе предварительного осмотра работники полиции обнаружили, что из пистолета кустарным способом удалена стационарная перегородка в канале ствола, а также магазин оснащен резиновыми пулями.

Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертное исследование.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пистолет, оружие, полиция, харьков
 
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