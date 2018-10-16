16.10.2018 12:49

ДТП: Volvo и Hyundai не поделили Вернадского (ФОТО)

Авария произошла во вторник утром.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, во вторник 16.10.2018 утром, около 9:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Вернадского, 1.

Участниками ДТП стали автомобили Volvo и Hyundai.

В результате аварии в больницу госпитализировали водителя автомобиля Hyundai.



Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.