ДТП: Volvo и Hyundai не поделили Вернадского (ФОТО)

Авария произошла во вторник утром.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, во вторник 16.10.2018 утром, около 9:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Вернадского, 1.
Участниками ДТП стали автомобили Volvo и Hyundai.
В результате аварии в больницу госпитализировали водителя автомобиля Hyundai.
Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.
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