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16.10.2018  12:49   

ДТП: Volvo и Hyundai не поделили Вернадского (ФОТО)

Авария произошла во вторник утром.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, во вторник 16.10.2018 утром, около 9:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на улице  Вернадского, 1.

Участниками ДТП стали автомобили Volvo и Hyundai.

 В результате аварии в больницу госпитализировали водителя автомобиля Hyundai.

 Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп на вернадского, харьков
 
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