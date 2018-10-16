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16.10.2018  13:16   

Мужчина не думал, что делал, и сгорел (ФОТО)

Печальный итог экстремального отдыха в пригороде.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 15 октября в 22:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: село Садовое, Близнюковского района Харьковской области, ул.  Школьная, 72.

К месту вызова немедленно было направлено пожарно-спасательное подразделение из райцентра. 

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в доме горели внутренние комнаты, вещи домашнего обихода и крыша. 

Площадь горения составила около 40 кв.м.  При обследовании задымленных помещений, в одном из них спасатели обнаружили тело владельца домовладения, 1967 года рождения.

 В процессе тушения пришлось разобрать часть деревянных конструкций дома, чтобы исключить еще большее распространение огня по пустотам.  Благодаря оперативным действиям спасателей основная часть дома спасена.

 В 23:13 пожар локализован и в 23:38 - ликвидирован. 

Причина пожара - курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, курение в постели, харьков
 
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