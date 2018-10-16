16.10.2018 13:16

Мужчина не думал, что делал, и сгорел (ФОТО)

Печальный итог экстремального отдыха в пригороде.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 15 октября в 22:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: село Садовое, Близнюковского района Харьковской области, ул. Школьная, 72.



К месту вызова немедленно было направлено пожарно-спасательное подразделение из райцентра.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в доме горели внутренние комнаты, вещи домашнего обихода и крыша.

Площадь горения составила около 40 кв.м. При обследовании задымленных помещений, в одном из них спасатели обнаружили тело владельца домовладения, 1967 года рождения.



В процессе тушения пришлось разобрать часть деревянных конструкций дома, чтобы исключить еще большее распространение огня по пустотам. Благодаря оперативным действиям спасателей основная часть дома спасена.



В 23:13 пожар локализован и в 23:38 - ликвидирован.

Причина пожара - курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.