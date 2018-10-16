Безработный ударил подростка ножом в живот

Подросток находится в больнице.
Инцидент произошел 15 октября в Лозовой.
В медицинское учреждение с ножевым ранением живота доставили 14-летнего парня, медики сообщили о происшествии в полицию. Подросток рассказал, что его ранил неизвестный во время ссоры ночью возле дома культуры.
Оперативники установили, что нападающим был 31-летний безработный местный житель.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: