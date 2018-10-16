16.10.2018 12:59

Безработный ударил подростка ножом в живот

Подросток находится в больнице.



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Инцидент произошел 15 октября в Лозовой.

В медицинское учреждение с ножевым ранением живота доставили 14-летнего парня, медики сообщили о происшествии в полицию. Подросток рассказал, что его ранил неизвестный во время ссоры ночью возле дома культуры.



Оперативники установили, что нападающим был 31-летний безработный местный житель.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.