16.10.2018 14:19

Мужчина доигрался с огнем в сарае (ФОТО)

В пригороде Харькова хозяин случайно устроил пожар.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 15 октября в 15:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в селе Щуровка Балаклейский район. Из сообщения стало известно о возгорании в хозпостройках.



На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения из г. Балаклея, выяснилось, что огонь уже набрал большой силы и распространился на 2 деревянных сарая, общей площадью 50 кв.м. и перекинулся на крышу и стену деревянного жилого дома.

Спасать хозяйственные постройки уже не было никакого смысла - их конструкции были полностью разрушены огнем.

Поэтому все силы спасателей были направлены на сохранение жилья.

Им на помощь прибыли пожарные ведомственной пожарной охраны Балаклейского лесхоза.

Вместе они делали все, чтобы вовремя остановить огонь.

Он успел повредить часть крыши на площади 30 кв.м. и деревянную стену на площади 10 кв.м. Но в конце концов основная часть дома спасена.



В 16:02 спасатели локализовали пожар, вероятной причиной которого является неосторожное обращение с огнем, и в 17:04 ликвидировали его.