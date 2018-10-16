Распространитель наркотиков предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинение закладчику.
Как сообщает Прокуратура, местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемого в сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, 26-летний мужчина распространял каннабис путем осуществления «закладок».
По данным следствия, подозреваемый спрятал в разных местах 11 свертков с наркотическим веществом. Тайник парень фотографировал и обозначал на фото точное место, где потенциальный покупатель должен искать «товар». Продажа происходила через Интернет.
При задержании у наркодельца изъяли еще 7 свертков, в каждом из которых находилось около 2,5 г каннабиса.
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под домашним арестом. Согласно санкции статьи, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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