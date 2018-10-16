16.10.2018 14:49

Распространитель наркотиков предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинение закладчику.



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Как сообщает Прокуратура, местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемого в сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, 26-летний мужчина распространял каннабис путем осуществления «закладок».



По данным следствия, подозреваемый спрятал в разных местах 11 свертков с наркотическим веществом. Тайник парень фотографировал и обозначал на фото точное место, где потенциальный покупатель должен искать «товар». Продажа происходила через Интернет.



При задержании у наркодельца изъяли еще 7 свертков, в каждом из которых находилось около 2,5 г каннабиса.



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под домашним арестом. Согласно санкции статьи, ему грозит до 10 лет лишения свободы.