16.10.2018 16:12

Харьковских каннибалов с Велозаводской взяли под стражу (ВИДЕО)

Преступление салтовских пьяниц связано с найденным на днях трупом без головы.



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Как сообщает МГ Объектив, определена мера пресечения убившим и частично съевшим тело бывшего сотрудника полиции.

Каннибалов взяли под стражу и на два месяца отправили в СИЗО.

Напомним, что 11 октября в Немышлянском районе Харькова нашли труп с многочисленными ножевыми ранениями и отрезанной головой.



Олег Бех, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области:



"Им оказался 45-летний мужчина, который с 7 октября считался пропавшим без вести. Он работал в милиции. Однако не прошел переаттестацию и был уволен из органов внутренних дел. Долгое время он нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Его брат сообщил о том, что еще 4 октября они поссорились, он бросил мобильный телефон, вышел из дома и больше родные его не видели".



Полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались житель Великобурлукского района и его 20-летний сын. 4 октября они случайно познакомились с экс-милиционером. Вместе на улице употребляли спиртное, а вечером мужчины пригласили нового товарища к себе домой и продолжили пить. Во время застолья гость и хозяин квартиры поссорились. Последний схватил нож и ударил мужчину в живот и спину, после чего перерезал шею.



Олег Бех, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области:



"После того, как он убедился, что потерпевший умер, он отсек голову и отнес на балкон. Затем, с целью сокрытия преступления, он начал вырезать мягкие ткани из тела потерпевшего. Однако, по свидетельству его сына, мясо, которое он отрезал от пострадавшего, отец варил и употреблял в пищу".



Преступление произошло на 10 этаже многоэтажки по улице Велозаводская, 36. По словам соседей, задержаные отец и сын часто заглядывали в рюмку.



Почти неделю отец и сын провели в квартире вместе с трупом. Избавиться от тела решили только когда им позвонили родственники и сообщили, что приедут в гости. Чтобы те ничего не заподозрили, воры унесли тело в место, расположенное в 300 метрах от своего дома. Подбросили в подвал другой многоэтажки и забросали мусором.



Олег Бех, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области:



"13 октября они были задержаны. В их доме был проведен обыск, в результате которого на балконе в коробке найдена голова погибшего, а также другие вещественные доказательства".



И отец, и сын сейчас находятся за решеткой. Обоим грозит пожизненное лишение свободы.