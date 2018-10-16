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16.10.2018  16:12   

Харьковских каннибалов с Велозаводской взяли под стражу (ВИДЕО)

Преступление салтовских пьяниц связано с найденным на днях трупом без головы.


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Как сообщает МГ Объектив, определена мера пресечения убившим и частично съевшим тело бывшего сотрудника полиции.

Каннибалов взяли под стражу и на два месяца отправили в СИЗО.

Напомним, что  11 октября в Немышлянском районе Харькова нашли труп с многочисленными ножевыми ранениями и отрезанной головой.

Олег Бех, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области:

"Им оказался 45-летний мужчина, который с 7 октября считался пропавшим без вести. Он работал в милиции.  Однако не прошел переаттестацию и был уволен из органов внутренних дел.  Долгое время он нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.  Его брат сообщил о том, что еще 4 октября они поссорились, он бросил мобильный телефон, вышел из дома и больше родные его не видели".

 Полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления.  Ими оказались житель Великобурлукского района и его 20-летний сын.  4 октября они случайно познакомились с экс-милиционером.  Вместе на улице употребляли спиртное, а вечером мужчины пригласили нового товарища к себе домой и продолжили пить.  Во время застолья гость и хозяин квартиры поссорились.  Последний схватил нож и ударил мужчину в живот и спину, после чего перерезал шею.

Олег Бех, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области:

"После того, как он убедился, что потерпевший умер, он отсек голову и отнес на балкон.  Затем, с целью сокрытия преступления, он начал вырезать мягкие ткани из тела потерпевшего.  Однако, по свидетельству его сына, мясо, которое он отрезал от пострадавшего, отец варил и употреблял в пищу".

Преступление произошло на 10 этаже многоэтажки по улице Велозаводская, 36.  По словам соседей, задержаные отец и сын часто заглядывали в рюмку.

Почти неделю отец и сын провели в квартире вместе с трупом.  Избавиться от тела решили только когда им позвонили родственники и сообщили, что приедут в гости.  Чтобы те ничего не заподозрили, воры унесли тело в место, расположенное в 300 метрах от своего дома.  Подбросили в подвал другой многоэтажки и забросали мусором.

 Олег Бех, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области:

"13 октября они были задержаны.  В их доме был проведен обыск, в результате которого на балконе в коробке найдена голова погибшего, а также другие вещественные доказательства".

 И отец, и сын сейчас находятся за решеткой.  Обоим грозит пожизненное лишение свободы.

Тэги:  убили и съели, салтовка, харьков
 
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