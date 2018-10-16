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16.10.2018  16:45   

Вооруженное ограбление на перекрестке Валентиновской и Гвардейцев-Широнинцев (ВИДЕО)

Утром на Салтовке произошло нападение на киоск.


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Как сообщают соцсети, сегодня, 16 октября 2018 года, около 11:13 на перекрёстке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской было совершено вооруженное ограбление.

На видео видны кадры с момента ограбления. Преступнику удалось завладеть лишь не большим количеством денежных средств, продавщица магазина успела нажать тревожную кнопку.

Тэги:  ограбление, салтовка, харьков, валентинвская, широнинцев
 
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