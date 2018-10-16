Вооруженное ограбление на перекрестке Валентиновской и Гвардейцев-Широнинцев (ВИДЕО)

Утром на Салтовке произошло нападение на киоск.
Как сообщают соцсети, сегодня, 16 октября 2018 года, около 11:13 на перекрёстке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской было совершено вооруженное ограбление.
На видео видны кадры с момента ограбления. Преступнику удалось завладеть лишь не большим количеством денежных средств, продавщица магазина успела нажать тревожную кнопку.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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