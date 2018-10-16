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16.10.2018  17:28   

40-летний водитель мопеда вез наркотики в пищевых судках

По словам мужчины, он хранил наркотик для собственного употребления.


// Нацполиция

По улице Баррикадной патрульные полицейские остановили мопед, на котором ехали два человека без мотошолемов и номерного знака. Своими действиями они нарушили Правила дорожного движения.

При проведении поверхностного осмотра в мототранспортных средств патрульные обнаружили вещество, похожее на каннабис, и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Холодногорского отдела полиции.

При осмотре мопеда полицейские обнаружили два пластиковых пищевых судка с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожее на растения конопли. Водитель сообщил, что имеет при себе каннабис для собственного употребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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