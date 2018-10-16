40-летний водитель мопеда вез наркотики в пищевых судках

По словам мужчины, он хранил наркотик для собственного употребления.
По улице Баррикадной патрульные полицейские остановили мопед, на котором ехали два человека без мотошолемов и номерного знака. Своими действиями они нарушили Правила дорожного движения.
При проведении поверхностного осмотра в мототранспортных средств патрульные обнаружили вещество, похожее на каннабис, и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Холодногорского отдела полиции.
При осмотре мопеда полицейские обнаружили два пластиковых пищевых судка с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожее на растения конопли. Водитель сообщил, что имеет при себе каннабис для собственного употребления.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: