16.10.2018 17:28

40-летний водитель мопеда вез наркотики в пищевых судках

По словам мужчины, он хранил наркотик для собственного употребления.



// Нацполиция

По улице Баррикадной патрульные полицейские остановили мопед, на котором ехали два человека без мотошолемов и номерного знака. Своими действиями они нарушили Правила дорожного движения.



При проведении поверхностного осмотра в мототранспортных средств патрульные обнаружили вещество, похожее на каннабис, и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Холодногорского отдела полиции.



При осмотре мопеда полицейские обнаружили два пластиковых пищевых судка с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожее на растения конопли. Водитель сообщил, что имеет при себе каннабис для собственного употребления.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.