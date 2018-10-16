Полиция завела уголовное дело по вооруженному ограблению на Салтовке

Правоохранители разыскивают мужчину, днем 16 октября ограбившим павильон «Посада» на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.
Напомним, 16 октября в 12.00 в магазине «Посад» на улице Гвардейцев Широнинцев злоумышленник в черной «балаклаве», угрожая продавщице предметом похожим на пистолет, завладел деньгами.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Сумма материального ущерба устанавливается. Вследствии разбоя никто из граждан не пострадал.
Следственные действия продолжаются.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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