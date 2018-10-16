16.10.2018 17:53

Полиция завела уголовное дело по вооруженному ограблению на Салтовке

Правоохранители разыскивают мужчину, днем 16 октября ограбившим павильон «Посада» на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев.



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Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.



Напомним, 16 октября в 12.00 в магазине «Посад» на улице Гвардейцев Широнинцев злоумышленник в черной «балаклаве», угрожая продавщице предметом похожим на пистолет, завладел деньгами.



Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.



Сумма материального ущерба устанавливается. Вследствии разбоя никто из граждан не пострадал.



Следственные действия продолжаются.