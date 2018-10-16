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16.10.2018  17:49   

Отчим оказался педофилом и сядет на восемь лет

Приставания к падчерице пресекла ее мать.


tsn.ua

Как сообщает Прокуратура, по ее требованию Купянский горрайонный суд избрал для мужчины, подозреваемого в развращении малолетней падчерицы, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как рассказал заместитель руководителя Изюмской горрайонной прокуратуры Александр Михалик, 41-летнему мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.  156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).
 
Происшествие случилось на прошлой неделе в одном из сел Купянского района. 

По данным следствия, отчим завел 13-летнюю падчерицу в сарай домовладения, где совершал развратные действия.  При этом мужчина знал, что девочка имеет психические недостатки и воспользовался ее беспомощным состоянием.  Преступные действия подозреваемого прекратила мать ребенка.
 
 Если вина мужчины в суде будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  педофил-отчим, суд, харьков
 
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