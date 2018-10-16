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16.10.2018  19:46   

Харьковчане сдают арсенал за арсеналом (ФОТО)

Население продолжает разоружаться


hk.npu.gov.ua

 Как сообщает ГУ Нацполиции, с 1 октября граждане добровольно принесли в полицию 271 единицу оружия, из них 138 гладкоствольного охотничьего оружия, 98 нарезного армейских образцов, 13 нарезного охотничьего, 18 холодной и 3 самодельной.

40 газовых пистолетов и револьверов, и 13 пистолетов и револьверов для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

      Напоминаем, что добровольная сдача огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов освобождает от уголовной и административной ответственности.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  арсенал, харьков, оружие
 
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