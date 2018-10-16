Харьковчане сдают арсенал за арсеналом (ФОТО)

Население продолжает разоружаться
Как сообщает ГУ Нацполиции, с 1 октября граждане добровольно принесли в полицию 271 единицу оружия, из них 138 гладкоствольного охотничьего оружия, 98 нарезного армейских образцов, 13 нарезного охотничьего, 18 холодной и 3 самодельной.
40 газовых пистолетов и револьверов, и 13 пистолетов и револьверов для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.
Напоминаем, что добровольная сдача огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов освобождает от уголовной и административной ответственности.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: