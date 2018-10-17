Под видом детского питания в Россию везли наркотики (ВИДЕО)

Ночью в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» пограничники задержали почти 1,5 кг наркотического вещества растительного происхождения.
Около девяти часов вечера на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус Харьков – Москва.
Во время погранично-таможеннрого досмотра служебная собака, обученная на поиск наркотиков, сработала на один из пакетов в салоне.
Там, среди детской одежды, в коробках из-под детского питания, правоохранители обнаружили 1,3 кг «травки».
Водитель рассказал, что согласился за плату перевезти посылку неизвестного мужчины.
Сейчас наркотическое вещество изъято в установленном порядке, продолжается экспертиза.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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