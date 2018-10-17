Главная Новости Криминал и происшествия Под видом детского питания в Россию везли наркотики (ВИДЕО)
17.10.2018  10:38   

Под видом детского питания в Россию везли наркотики (ВИДЕО)

Ночью в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» пограничники задержали почти 1,5 кг наркотического вещества растительного происхождения.


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Около девяти часов вечера на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус Харьков – Москва.

Во время погранично-таможеннрого досмотра служебная собака, обученная на поиск наркотиков, сработала на один из пакетов в салоне.

Там, среди детской одежды, в коробках из-под детского питания, правоохранители обнаружили 1,3 кг «травки».

Водитель рассказал, что согласился за плату перевезти посылку неизвестного мужчины.

Сейчас наркотическое вещество изъято в установленном порядке, продолжается экспертиза.

Источник:   Восточное управление Госпогранслужбы
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
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