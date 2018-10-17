17.10.2018 12:19

ДТП на Плиточной: китаец не уступил дорогу немцу

Столкнулись KIA Venga и Mercedes.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 16.10.2018, около 18 часов 10 минут на улице Плиточный, 42/1 произошло ДТП без пострадавших.



По предварительной информации водитель автомобиля "KIA Venga" при выезде с АЗС не предоставил преимущества в движении автомобилю "Mercedes" и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Kia" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.

