ДТП на Плиточной: китаец не уступил дорогу немцу

Столкнулись KIA Venga и Mercedes.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 16.10.2018, около 18 часов 10 минут на улице Плиточный, 42/1 произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля "KIA Venga" при выезде с АЗС не предоставил преимущества в движении автомобилю "Mercedes" и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Kia" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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