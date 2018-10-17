Харьковские заключенные лишились джема с наркотиками (ФОТО)

Запрещенный продукт был перехвачен сотрудниками СИЗО.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 16 октября 2018, сотрудники Харьковского СИЗО, была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на его территорию.
В ходе досмотра содержимого посылки, поступившей заключенному М. от гражданки Л., внутри емкости с джемом, было обнаружено и изъято шесть полиэтиленовых свертков с напрокотическим веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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