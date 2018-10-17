17.10.2018 14:19

Харьковские заключенные лишились джема с наркотиками (ФОТО)

Запрещенный продукт был перехвачен сотрудниками СИЗО.



facebook.com

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 16 октября 2018, сотрудники Харьковского СИЗО, была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на его территорию.



В ходе досмотра содержимого посылки, поступившей заключенному М. от гражданки Л., внутри емкости с джемом, было обнаружено и изъято шесть полиэтиленовых свертков с напрокотическим веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.



По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.