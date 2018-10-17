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17.10.2018  14:19   

Харьковские заключенные лишились джема с наркотиками (ФОТО)

Запрещенный продукт был перехвачен сотрудниками СИЗО.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 16 октября 2018, сотрудники Харьковского СИЗО, была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на его территорию.

В ходе досмотра содержимого посылки, поступившей заключенному М. от гражданки Л., внутри емкости с джемом, было обнаружено и изъято шесть полиэтиленовых свертков с напрокотическим веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.

 По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Тэги:  тюрьма, контрабанда наркотиков в джеме, харьков, колония
 
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