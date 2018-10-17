17.10.2018 14:03

Иностранец ограбил автомобиль на парковке возле супермаркета (ФОТО)

37-летний гражданин Грузии залез в автомобиль через пассажирскую дверь и похитил сумку с деньгами в сумме 300 долларов США и 9000 гривен.



// Нацполиция

Кража произошла вечером на парковке гипермаркета по на улице Героев Труда.

Злоумышленник украл из салона автомобиля сумку с деньгами. С похищенным он направился к машине, в которой его ожидал соучастник.

Однако водитель гобокраденной машины заметил грабителя, поднял шум. Вора удалось задержать, его подельник уехал.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение соучастника преступления.