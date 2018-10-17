17.10.2018 14:33

У хозяина со двора украли 100 килограммов металлического хлама

Неблагонадежные односельчане решили «заработать» на выпивку.



// Нацполиция

К полицейским Зачепиловки обратился местный житель. 40-летний мужчина сообщил, что неизвестные украли с территории его домовладения изделия из металла общим весом почти 100 килограммов.



Патрульные установили причастных к краже. Ими оказались 36 и 32-летние местные жители, один из которых ранее был судим.

Злоумышленники объяснили, что пошли на преступление из корыстных побуждений потому, что не имели постоянного заработка. Похищенное мужчины сдали в пункт приема металлолома.



Следователем Зачепиловского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.