Главная Новости Криминал и происшествия У хозяина со двора украли 100 килограммов металлического хлама
17.10.2018  14:33   

У хозяина со двора украли 100 килограммов металлического хлама

Неблагонадежные односельчане решили «заработать» на выпивку.


// Нацполиция

К полицейским Зачепиловки обратился местный житель. 40-летний мужчина сообщил, что неизвестные украли с территории его домовладения изделия из металла общим весом почти 100 килограммов.

Патрульные установили причастных к краже. Ими оказались 36 и 32-летние местные жители, один из которых ранее был судим.

Злоумышленники объяснили, что пошли на преступление из корыстных побуждений потому, что не имели постоянного заработка. Похищенное мужчины сдали в пункт приема металлолома.

Следователем Зачепиловского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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