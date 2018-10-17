У хозяина со двора украли 100 килограммов металлического хлама

Неблагонадежные односельчане решили «заработать» на выпивку.
К полицейским Зачепиловки обратился местный житель. 40-летний мужчина сообщил, что неизвестные украли с территории его домовладения изделия из металла общим весом почти 100 килограммов.
Патрульные установили причастных к краже. Ими оказались 36 и 32-летние местные жители, один из которых ранее был судим.
Злоумышленники объяснили, что пошли на преступление из корыстных побуждений потому, что не имели постоянного заработка. Похищенное мужчины сдали в пункт приема металлолома.
Следователем Зачепиловского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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