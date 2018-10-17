Под Харьковом спасатели продолжают бороться с крупным пожаром (ФОТО)

Теплые деньки вновь обернулись возгоранием сухостоя.
Как сообщают в социальных сетях, В Харьковской области рядом с границами города Чугуев произошло масштабное возгорание сухой травы.
В Башкировке горит военный полигон. Дым виден из разных районов города.
Как сообщил «Новостям Чугуева» диспетчер пожарной части, сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.15. Площадь возгорания составляет около 1 гектара. На месте происшествия работают три пожарные машины, а также военная спецтехника.
"По Малиновке невозможно погулять с ребенком. В воздухе вонь, пепел, дым. Пришли домой хоть окна закрыть,так и тут на подоконнике пятого этажа огарки", - пожаловалась местная жительница Галина Тихомирова.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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