Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом спасатели продолжают бороться с крупным пожаром (ФОТО)
17.10.2018  15:19   

Под Харьковом спасатели продолжают бороться с крупным пожаром (ФОТО)

Теплые деньки вновь обернулись возгоранием сухостоя.


facebook.com

Как сообщают в социальных сетях,  В Харьковской области рядом с границами города Чугуев произошло масштабное возгорание сухой травы.

В Башкировке горит военный полигон. Дым виден из разных районов города.

Как сообщил «Новостям Чугуева» диспетчер пожарной части, сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.15. Площадь возгорания составляет около 1 гектара. На месте происшествия работают три пожарные машины, а также военная спецтехника.

"По Малиновке невозможно погулять с ребенком. В воздухе вонь, пепел, дым. Пришли домой хоть окна закрыть,так и тут на подоконнике пятого этажа огарки", - пожаловалась местная жительница Галина Тихомирова.


 

Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.10 Криминал и происшествия Мужчина доигрался с огнем в сарае (ФОТО) 16.10 Криминал и происшествия Мужчина не думал, что делал, и сгорел (ФОТО) 16.10 Криминал и происшествия В Харькове горел цех
 
 

Видео

Вкусные украинские традиции. В Змиевском районе прошёл фестиваль борща
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 