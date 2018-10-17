На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Авария произогша около одиннадцати часов утра 17 октября на перекрестке улиц Северина Потоцкого и Мираю
По предварительной информации водитель автомобиля Citroen не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
Фото: Патрульная полиция, Трэш Харьков
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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