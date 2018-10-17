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17.10.2018  15:56   

На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Авария произогша около одиннадцати часов утра 17 октября на перекрестке улиц Северина Потоцкого и Мираю


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Citroen не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.


Фото: Патрульная полиция, Трэш Харьков
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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