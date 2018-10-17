17.10.2018 15:56

На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Авария произогша около одиннадцати часов утра 17 октября на перекрестке улиц Северина Потоцкого и Мираю



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Citroen не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.



Фото: Патрульная полиция, Трэш Харьков

