Изнасилование на Салтовке: несовершеннолетняя обвиняет собутыльника

Преступление произошло ночью 16 октября на Гвардейцев-Широнинцев, 39.
Как сообщает NR ссылаясь на силовиков, в Харькове 17-летня студентка обвиняет малознакомого мужчину в изнасиловании.
По данным следствия, инцидент произошел 16 октября около 02:59 на улице Гвардейцев-Широнинцев, 39, в районе общежитий.
Как рассказала сама потерпевшая, с обидчиком она познакомилась в ночь происшествия. После распития спиртных напитков мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю студентку.
Девушку доставили в "неотложку".
Медики констатировали у нее разрыв левого яичника и алкогольное опьянение.
Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование несовершеннолетней").
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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