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17.10.2018  16:18   

Изнасилование на Салтовке: несовершеннолетняя обвиняет собутыльника

Преступление произошло ночью 16 октября на Гвардейцев-Широнинцев, 39.


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Как сообщает NR ссылаясь на силовиков, в Харькове 17-летня студентка обвиняет малознакомого мужчину в изнасиловании.

По данным следствия, инцидент произошел 16 октября около 02:59 на улице Гвардейцев-Широнинцев, 39, в районе общежитий.

Как рассказала сама потерпевшая, с обидчиком она познакомилась в ночь происшествия. После распития спиртных напитков мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю студентку.

Девушку доставили в "неотложку".

Медики констатировали у нее разрыв левого яичника и алкогольное опьянение.

Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование несовершеннолетней").

Источник:   NR
 Тэги:  изнасилование, салтовка, харьков
 
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