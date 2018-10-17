17.10.2018 16:18

Изнасилование на Салтовке: несовершеннолетняя обвиняет собутыльника

Преступление произошло ночью 16 октября на Гвардейцев-Широнинцев, 39.



facebook.com

Как сообщает NR ссылаясь на силовиков, в Харькове 17-летня студентка обвиняет малознакомого мужчину в изнасиловании.

По данным следствия, инцидент произошел 16 октября около 02:59 на улице Гвардейцев-Широнинцев, 39, в районе общежитий.

Как рассказала сама потерпевшая, с обидчиком она познакомилась в ночь происшествия. После распития спиртных напитков мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю студентку.



Девушку доставили в "неотложку".

Медики констатировали у нее разрыв левого яичника и алкогольное опьянение.

Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование несовершеннолетней").