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17.10.2018  18:49   

На Холодной горе ограбили девушку (ФОТО)

Злоумышленник отобрал у харьковчанки телефон, но был задержан.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, на улице недалеко от автомобильной заправки злоумышленник, угрожая оружием, отобрал телефон у 18-летней харьковчанки.

Событие произошла 16 октября около 15.00. 

По приметам полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали. 

Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний харьковчанин.

Вещественное доказательство изъято.

Следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  ограбление, холодная гора, харьков
 
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