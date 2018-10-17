На Холодной горе ограбили девушку (ФОТО)

Злоумышленник отобрал у харьковчанки телефон, но был задержан.
Как сообщает ГУ Нацполиции, на улице недалеко от автомобильной заправки злоумышленник, угрожая оружием, отобрал телефон у 18-летней харьковчанки.
Событие произошла 16 октября около 15.00.
По приметам полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали.
Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний харьковчанин.
Вещественное доказательство изъято.
Следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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