17.10.2018 18:49

На Холодной горе ограбили девушку (ФОТО)

Злоумышленник отобрал у харьковчанки телефон, но был задержан.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, на улице недалеко от автомобильной заправки злоумышленник, угрожая оружием, отобрал телефон у 18-летней харьковчанки.



Событие произошла 16 октября около 15.00.

По приметам полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали.

Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний харьковчанин.



Вещественное доказательство изъято.



Следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.