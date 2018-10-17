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17.10.2018  19:18   

На Салтовке живодер калечит птиц (ФОТО)

В районе перекрестка Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев действует подлый и жестокий стрелок.


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Как сообщают соцсети, на Салтовке, в 531-м м/р-не (перекресток Героев Труда и Широнинцев, какой-то стрелок палит по воронам из пневмата.

При этом птица долго и мучительно умирает от раны или остается калекой.

Стреляет, скорее всего, из окна - искалеченные птицы лежат приблизительно на одном и том же месте.

При этом он развлекается больше года-двух и останавливаться не желает.

Пользователи сети желают ему такой же участи, как и у птиц, и ищут свидетелей зверств.

Тэги:  живодер с салтовки, вороны, харьков
 
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