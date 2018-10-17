На Салтовке живодер калечит птиц (ФОТО)

В районе перекрестка Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев действует подлый и жестокий стрелок.
Как сообщают соцсети, на Салтовке, в 531-м м/р-не (перекресток Героев Труда и Широнинцев, какой-то стрелок палит по воронам из пневмата.
При этом птица долго и мучительно умирает от раны или остается калекой.
Стреляет, скорее всего, из окна - искалеченные птицы лежат приблизительно на одном и том же месте.
При этом он развлекается больше года-двух и останавливаться не желает.
Пользователи сети желают ему такой же участи, как и у птиц, и ищут свидетелей зверств.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажн.:
давл.:
ветер: