Преступник задушил старушку и безграмотно писал от ее имени смс родне

Злоумышленник должен был женщине 50 тысяч гривен.
Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 50-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений, краже документа (п.6,13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357 УК Украины) .
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, ранее судимому за убийство мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Обстоятельства дела:
Происшествие случилось в декабре прошлого года в Барвенковском районе области.
Причиной жестокой расправы стали деньги. Осужденный одолжил у знакомой 75-летней женщины 50 тыс. грн. и не торопился отдавать долг.
Потерпевшая настаивала на возвращении средств, для этого женщина неоднократно приходила к заемщику.
Однако человек деньги не возвращал. Во время ее очередного визита злоумышленник пытался «задобрить» кредиторку, организовав застолье.
За рюмкой он украл телефон потерпевшей. Заметив, что мобильного нет, она стала обвинять его в краже. Между ними возникла ссора. Женщина снова вспомнила о долге. Это разозлило рецидивиста, и он задушил бабушку. Затем тело закопал у себя на огороде.
Он также присвоил банковскую карточку погибшей и с помощью мобильного жертвы, перечислил с нее деньги на свой счет.
Чтобы скрыть преступление, мужчина несколько дней писал смс родственникам убитой якобы от ее имени.
Однако в сообщениях осужден делал много ошибок, а погибшая всегда писала грамотно.
Отсутствие телефонных разговоров и безграмотные сообщения встревожили родных женщины, обратились в милицию.
Справка:
В судебном заседании прокурор настаивал на назначении преступнику наказание в виде пожизненного лишения свободы. В связи с тем, что суд избрал более мягкое наказание, прокуратура подготовила проект апелляционной жалобы.
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