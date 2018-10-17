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17.10.2018  19:53   

Преступник задушил старушку и безграмотно писал от ее имени смс родне

Злоумышленник должен был женщине 50 тысяч гривен.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 50-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений, краже документа (п.6,13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357 УК Украины)  .

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, ранее судимому за убийство мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
 Обстоятельства дела:
 
 Происшествие случилось в декабре прошлого года в Барвенковском районе области.
 
 Причиной жестокой расправы стали деньги.  Осужденный одолжил у знакомой 75-летней женщины 50 тыс. грн.  и не торопился отдавать долг.
 
Потерпевшая настаивала на возвращении средств, для этого женщина неоднократно приходила к заемщику. 

Однако человек деньги не возвращал.  Во время ее очередного визита злоумышленник пытался «задобрить» кредиторку, организовав застолье.
 
 За рюмкой он украл телефон потерпевшей.  Заметив, что мобильного нет, она стала обвинять его в краже.  Между ними возникла ссора.  Женщина снова вспомнила о долге.  Это разозлило рецидивиста, и он задушил бабушку.  Затем тело закопал у себя на огороде.
 
 Он также присвоил банковскую карточку погибшей и с помощью мобильного жертвы, перечислил с нее деньги на свой счет.
 
 Чтобы скрыть преступление, мужчина несколько дней писал смс родственникам убитой якобы от ее имени. 

Однако в сообщениях осужден делал много ошибок, а погибшая всегда писала грамотно.
 
Отсутствие телефонных разговоров и безграмотные сообщения встревожили родных женщины, обратились в милицию.
 
Справка:
 
В судебном заседании прокурор настаивал на назначении преступнику наказание в виде пожизненного лишения свободы.  В связи с тем, что суд избрал более мягкое наказание, прокуратура подготовила проект апелляционной жалобы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  преступник, задушил старушку, харьков
 
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