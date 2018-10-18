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18.10.2018  10:54   

Под Харьковом столкнулись КамАЗ и легковушка: пострадала пассажирка

Авария произошла около пяти часов вечера 17 октября на 60-м километре трассы Харьков-Симферополь.


// Патрульная полиция

Участники ДТП – КамАЗ с прицепом и Reno Laguna, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала пассажирка авто Reno Laguna.

Обстоятельства происшествия установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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