Под Харьковом столкнулись КамАЗ и легковушка: пострадала пассажирка

Авария произошла около пяти часов вечера 17 октября на 60-м километре трассы Харьков-Симферополь.
Участники ДТП – КамАЗ с прицепом и Reno Laguna, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадала пассажирка авто Reno Laguna.
Обстоятельства происшествия установит следственно-опeративная группа.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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