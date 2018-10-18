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18.10.2018  11:30   

На Харьковщине борцы с сухостоем превратили в пепелище 9 га территории

За сутки на территории Харьковской области произошло 18 пожаров в экосистемах


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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, в течение 17 октября подразделения Службы спасения 18 раз принимали участие в ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора. Общая площадь пожаров составила около 9 га.

Больше всего возгораний (по четыре) произошло на территории Чугуевского района и в Харькове. Также пожары возникали в Харьковском, Кегичевском, Барвенковском, Купянском, Балаклейском, Нововодолажском, Змиевском, Шевченковском, Лозовском, Золочевском, Богодуховском районах области.

Основными причинами возгораний спасатели называют намеренное выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, разминирование, спасено, эвакуировано
 
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