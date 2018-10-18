18.10.2018 12:29

На ХТЗ грабитель решил сэкономить на мобильной связи (ФОТО)

Мужчина забрал у продавца сумку со стартовыми пакетами.



// Нацполиция

Грабеж произошел возле станции метро «Индустриальная» на Московском проспекте.



К 55-летней продавщице подбежал незнакомец и схватил со стола сумку, в которой находилось 49 стартовых пакетов мобильного оператора.



Женщина вызвала полицию. Оперативники установили приметы нападавшего и в ходе проведения розыскных мероприятий задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний житель пгт Большая Рогань.



Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.



Досудебное следствие продолжается.



