На ХТЗ грабитель решил сэкономить на мобильной связи (ФОТО)

Мужчина забрал у продавца сумку со стартовыми пакетами.
Грабеж произошел возле станции метро «Индустриальная» на Московском проспекте.
К 55-летней продавщице подбежал незнакомец и схватил со стола сумку, в которой находилось 49 стартовых пакетов мобильного оператора.
Женщина вызвала полицию. Оперативники установили приметы нападавшего и в ходе проведения розыскных мероприятий задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний житель пгт Большая Рогань.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Досудебное следствие продолжается.
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