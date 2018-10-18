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18.10.2018  12:29   

На ХТЗ грабитель решил сэкономить на мобильной связи (ФОТО)

Мужчина забрал у продавца сумку со стартовыми пакетами.


// Нацполиция

Грабеж произошел возле станции метро «Индустриальная» на Московском проспекте.

К 55-летней продавщице подбежал незнакомец и схватил со стола сумку, в которой находилось 49 стартовых пакетов мобильного оператора.

Женщина вызвала полицию. Оперативники установили приметы нападавшего и в ходе проведения розыскных мероприятий задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний житель пгт Большая Рогань.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Досудебное следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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