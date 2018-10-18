18.10.2018 13:19

Гражданин Грузии, спасавший харьковчанина, чуть не сел за убийство

Как в классическом триллере, иностранца, которого увидели с окровавленным телом на руках, обвинили в преступлении.



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Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор иностранцу, которого подозревали в жестоком убийстве знакомого, оправдав его.

По версии следствия, 2 мая 2014 года у гражданина Грузии произошел конфликт с местным жителем, во время которого злоумышленник схватил топор и нанес жертве множество ударов по голове.

В результате мозговой и лицевой отделы черепа были буквально разрушены, от полученных травм пострадавший скончался.



Однако иностранец не признал вины и рассказал собственную версию событий.

По его словам, накануне трагедии харьковчанин вместе со своей девушкой и друзьями устроил застолье.

Сам гражданин Грузии в нем не участвовал и ушел гулять.

Вернувшись, он зашел во флигель и обнаружил там истекающего кровью мужчину.

Подсудимый решил ему помочь, взял раненого на руки и донес до киоска "Кулиничи", где стал ждать помощи.

Затем на место происшествия приехали полиция, скорая и его родственники.