Гражданин Грузии, спасавший харьковчанина, чуть не сел за убийство

Как в классическом триллере, иностранца, которого увидели с окровавленным телом на руках, обвинили в преступлении.
Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор иностранцу, которого подозревали в жестоком убийстве знакомого, оправдав его.
По версии следствия, 2 мая 2014 года у гражданина Грузии произошел конфликт с местным жителем, во время которого злоумышленник схватил топор и нанес жертве множество ударов по голове.
В результате мозговой и лицевой отделы черепа были буквально разрушены, от полученных травм пострадавший скончался.
Однако иностранец не признал вины и рассказал собственную версию событий.
По его словам, накануне трагедии харьковчанин вместе со своей девушкой и друзьями устроил застолье.
Сам гражданин Грузии в нем не участвовал и ушел гулять.
Вернувшись, он зашел во флигель и обнаружил там истекающего кровью мужчину.
Подсудимый решил ему помочь, взял раненого на руки и донес до киоска "Кулиничи", где стал ждать помощи.
Затем на место происшествия приехали полиция, скорая и его родственники.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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