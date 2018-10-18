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18.10.2018  13:27   

ДТП в Песочине: фура перегородила дорогу (ВИДЕО)

Авария произошла около восьми часов утра 18 октября на улице Красная аллея, 51.


// Facebook

Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля DAF совершил разворот в запрещенном месте, в результате чего столкнулся с автомобилем Ford.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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