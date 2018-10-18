18.10.2018 13:27

ДТП в Песочине: фура перегородила дорогу (ВИДЕО)

Авария произошла около восьми часов утра 18 октября на улице Красная аллея, 51.



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Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля DAF совершил разворот в запрещенном месте, в результате чего столкнулся с автомобилем Ford.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.