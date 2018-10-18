ДТП в Песочине: фура перегородила дорогу (ВИДЕО)

Авария произошла около восьми часов утра 18 октября на улице Красная аллея, 51.
Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля DAF совершил разворот в запрещенном месте, в результате чего столкнулся с автомобилем Ford.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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