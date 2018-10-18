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18.10.2018  15:03   

Находчивый закладчик, сделавший «заначку» в камере хранения супермаркета, отправится в СИЗО

Меру пресечения в виде содержания под стражей избрал Киевский районный суд Харькова избрал для 19-летнего парня, подозреваемого в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью сбыта.


// khar.gp.gov.ua

Подозреваемого задержали в сентябре этого года, рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.
 
По данным следствия, молодой человек обустроил «тайник» для сумки с запрещенными веществами в камере хранения супермаркета в одном из крупных торговых центров. Вечером того же дня охранники заведения открыли ячейку и забрали оставленные в ней вещи в специальную камеру хранения. Через три дня молодой человек забрал сумку, однако бдительные охранники обратили внимание на специфический запах, исходивший от нее, и сообщили в полицию.
 
Юношу задержали неподалеку от того же торгового центра. У него изъяли 12 свертков с каннабисом и 17 – с амфетамином. По показаниям подозреваемого, наркотики он намеревался сбывать путем осуществления закладок.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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