18.10.2018 15:03

Находчивый закладчик, сделавший «заначку» в камере хранения супермаркета, отправится в СИЗО

Меру пресечения в виде содержания под стражей избрал Киевский районный суд Харькова избрал для 19-летнего парня, подозреваемого в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью сбыта.



// khar.gp.gov.ua

Подозреваемого задержали в сентябре этого года, рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.



По данным следствия, молодой человек обустроил «тайник» для сумки с запрещенными веществами в камере хранения супермаркета в одном из крупных торговых центров. Вечером того же дня охранники заведения открыли ячейку и забрали оставленные в ней вещи в специальную камеру хранения. Через три дня молодой человек забрал сумку, однако бдительные охранники обратили внимание на специфический запах, исходивший от нее, и сообщили в полицию.



Юношу задержали неподалеку от того же торгового центра. У него изъяли 12 свертков с каннабисом и 17 – с амфетамином. По показаниям подозреваемого, наркотики он намеревался сбывать путем осуществления закладок.



Сейчас досудебное расследование продолжается. Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.