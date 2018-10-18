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18.10.2018  15:19   

Картошка с наркотиками не досталась заключенным (ФОТО)

Сотрудники харьковского СИЗО не дали пронести запрещенные предметы на его территорию.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 17 октября 2018 при досмотре содержания передачи, поступившей заключенному С. от гражданки А., внутри вареного картофеля было обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка с накркотическим веществом темного цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Тэги:  тюрьма, контрабанда наркотиков, харьков
 
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