18.10.2018 15:19

Картошка с наркотиками не досталась заключенным (ФОТО)

Сотрудники харьковского СИЗО не дали пронести запрещенные предметы на его территорию.



facebook.com

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 17 октября 2018 при досмотре содержания передачи, поступившей заключенному С. от гражданки А., внутри вареного картофеля было обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка с накркотическим веществом темного цвета неизвестного происхождения.



По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.