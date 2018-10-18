Картошка с наркотиками не досталась заключенным (ФОТО)

Сотрудники харьковского СИЗО не дали пронести запрещенные предметы на его территорию.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 17 октября 2018 при досмотре содержания передачи, поступившей заключенному С. от гражданки А., внутри вареного картофеля было обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка с накркотическим веществом темного цвета неизвестного происхождения.
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
влажн.:
давл.:
ветер: