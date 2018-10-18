Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове прокурор побывал за решеткой (ФОТО)
18.10.2018  16:31   

В Харькове прокурор побывал за решеткой (ФОТО)

Качановкскую колонию посетил Виталий Оводенко


facebook.com

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 16 октября 2018 Качановскую колонию №54 посетил прокурор Харьковской местной прокуратуры №5 Харьковской области Виталий Оводенко.

Он провел прием по личным вопросам обвиняемых.  Во время приема, были предоставлены разъяснительные рекомендации по уголовным делам, разъяснил особенности государственного судопроизводства в отношении лиц, предварительно заключенных.  Жалоб и заявлений от обвиняемых не поступало.

 Как отмечает первый заместитель начальника учреждения Сергей Квашин, встречи обвиняемых с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности лиц, находящихся в учреждении.

Тэги:  тюрьма, прокурор, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.10 Криминал и происшествия Картошка с наркотиками не досталась заключенным (ФОТО) 17.10 Криминал и происшествия Харьковские заключенные лишились джема с наркотиками (ФОТО) 16.10 Общество Покрова Богородицы в харьковских тюрьмах (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове под мэрией произошел конфликт между депутатом горсовета и ветеранами АТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 