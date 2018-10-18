18.10.2018 16:31

В Харькове прокурор побывал за решеткой (ФОТО)

Качановкскую колонию посетил Виталий Оводенко



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 16 октября 2018 Качановскую колонию №54 посетил прокурор Харьковской местной прокуратуры №5 Харьковской области Виталий Оводенко.



Он провел прием по личным вопросам обвиняемых. Во время приема, были предоставлены разъяснительные рекомендации по уголовным делам, разъяснил особенности государственного судопроизводства в отношении лиц, предварительно заключенных. Жалоб и заявлений от обвиняемых не поступало.



Как отмечает первый заместитель начальника учреждения Сергей Квашин, встречи обвиняемых с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности лиц, находящихся в учреждении.