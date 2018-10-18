В Харькове прокурор побывал за решеткой (ФОТО)

Качановкскую колонию посетил Виталий Оводенко
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 16 октября 2018 Качановскую колонию №54 посетил прокурор Харьковской местной прокуратуры №5 Харьковской области Виталий Оводенко.
Он провел прием по личным вопросам обвиняемых. Во время приема, были предоставлены разъяснительные рекомендации по уголовным делам, разъяснил особенности государственного судопроизводства в отношении лиц, предварительно заключенных. Жалоб и заявлений от обвиняемых не поступало.
Как отмечает первый заместитель начальника учреждения Сергей Квашин, встречи обвиняемых с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности лиц, находящихся в учреждении.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
влажн.:
давл.:
ветер: