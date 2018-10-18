Городской голова Геннадий Кернес через соцсети присоединился к скорбящим харьковчанам

Харьков сегодня вспоминает жертв страшной аварии на Сумской. Прошел ровно год. Тогда погибли шесть человек и еще столько же пострадали. Харьковчане на место резонансного ДТП приносят цветы.
Сегодня я вижу, как харьковчане несут цветы к месту трагедии и там же молятся за души погибших. И я молюсь вместе с ними.
Также вместе с ними я надеюсь, что в ближайшее время суд по этой трагедии будет окончен и виновные понесут справедливое наказание.
Родным и близким погибших - сил. Потому что пережить ту трагедию, которая случилась в их жизни, сил надо немало.
Харьков помнит об этой трагедии. И, значит, есть шанс, что такое больше не повторится в нашем городе» - написал он на своей странице в Фейсбук.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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