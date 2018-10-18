Городской голова Геннадий Кернес через соцсети присоединился к скорбящим харьковчанам

18.10.2018 15:50

Харьков сегодня вспоминает жертв страшной аварии на Сумской. Прошел ровно год. Тогда погибли шесть человек и еще столько же пострадали. Харьковчане на место резонансного ДТП приносят цветы.

Городской голова Геннадий Кернес через пост в социальной сети присоединился к скорбящим горожанам.«Я помню тот страшный вечер, когда год назад мне сообщили о пяти погибших на Сумской.

Сегодня я вижу, как харьковчане несут цветы к месту трагедии и там же молятся за души погибших. И я молюсь вместе с ними.

Также вместе с ними я надеюсь, что в ближайшее время суд по этой трагедии будет окончен и виновные понесут справедливое наказание.

Родным и близким погибших - сил. Потому что пережить ту трагедию, которая случилась в их жизни, сил надо немало.

Харьков помнит об этой трагедии. И, значит, есть шанс, что такое больше не повторится в нашем городе» - написал он на своей странице в Фейсбук.